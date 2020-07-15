Экономика
ИнтерфаксЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
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Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
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«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом
Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
Политика
Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»
Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий
Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия вчера в 01:18
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
Путешествия
В АТОР оценили возможность полётов россиян за рубеж в ближайшее время
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что думать о покупке билетов в эти страны россиянам пока преждевременно.
Говорит Москва вчера в 06:37
Общество
Юридическая компания обвинила Google в слежке за пользователями
Представители юридической компании, к которой за помощью обратились люди, указали, что Google следил за своими пользователями при помощи браузера Chrome.
Народные новости 05:22
Кино
Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона
Зрители увидели два сезона сериала, теперь канал Showtime сообщил о его закрытии, поблагодарив всех за «блестящую и неутомимую работу».
Evo-rus.com 06:31
Общество
Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию
Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
Гаджеты
OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку
Экономика сегодня 09:51
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
Экономика
Фондовый рынок США уверенно повышается в начале торгов
Акции Moderna в ходе торгов в среду повышаются на 9,3%.
Финмаркет 10:32
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Культура
В Якутии появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
У якутского Национального художественного музея появился первый в регионе мультимедиагид с технологией дополненной реальности.
Lenta.ru 11:16
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36