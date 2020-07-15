Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
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В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий

Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что думать о покупке билетов в эти страны россиянам пока преждевременно.
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Фондовый рынок США уверенно повышается в начале торгов

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