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ИнтерфаксИнтерфаксЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
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«С учетом того, что экономическая ситуация в стране в июне начала улучшаться по сравнению с маем этого года, падение выпуска в базовых отраслях экономики во втором квартале оценивается на уровне 8,5%–9% годовых, что соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5%–10% годовых», - значится
 в докладе ЦБ.
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ЦБ оценил падение ВВП России во втором квартале в 9,5–10%

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