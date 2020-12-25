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Вести.Ru
Вести.Ru

ЦБ оценил подорожание салата оливье

Российский "индекс оливье" от Росстата вырос в этом году. Это значит, что ингредиенты для 2 кг салата оливье подорожали в 2020 г. на 6,8%, пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В источнике
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Телеканал RTVI

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

Рост цен на ингредиенты для самого популярного в России новогоднего салата был выше уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым.
Телеканал RTVI04:45
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РБК

Набиуллина приготовила оливье и оценила рост его стоимости

РБК06:34
Lenta.ru

В России взлетела цена салата оливье

Lenta.ru06:13
РИА Новости

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

РИА Новости04:57
Фонтанка.Ру

Оливье по рецепту Набиуллиной подорожал за год на 6,8%. Объясняем, в чем ее ошибка: надо было класть больше колбасы

Фонтанка.Ру05:51
ТАСС

Набиуллина рассказала, насколько подорожало оливье в 2020 году

ТАСС04:59
Газета.Ru

Набиуллина назвала стоимость ингредиентов для оливье в 2020 году

Газета.Ru05:57
Телеканал RTVI

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

Телеканал RTVI04:45

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Октябрьский районный суд Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.
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NASA испытало колеса самого маленького коммерческого планетохода

Созданные Astrobotic планетоходы отличаются от современных небольшими размерами — как сообщается в брошюре Astrobotic, высота и длина самых маленьких CubeRover составляет всего около 45 сантиметров, а вес — до 4 килограммов.
N+108:03