с чего всё началось

Российский ВВП может снизиться на 1,5- 2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. В квартальном выражении потери экономики могут составить от 4,5% до 6%. Об это говорится в апрельском докладе регулятора о кредитно-денежной политике.

Политика Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек. 109

Общество Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. 672

Политика Путин выступит перед совещанием по коронавирусу Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом. 728

Общество Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.

Общество Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура превысит норму на 7-10 градусов и составит более 25 градусов, уточнил Вильфанд. 1

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 36

Здоровье В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.

Происшествия К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 2

Наука Я — смерть, уничтожитель инфекций Редакторы N + 1 отправились в первый в России Центр нехимической антимикробной обработки продуктов питания Tecleor в Калужской области, чтобы посмотреть, как устроено промышленное обеззараживание продуктов ускоренными электронами.

Общество В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна. 4,6K

Общество В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство. 384

Авто Sollers создала сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford По словам собеседника издания, за сервис отвечает созданное в марте этого года подразделение «Соллерс Транспортные Решения», которое в дальнейшем сосредоточится на развитии услуг аренды и подписки на автомобили группы Sollers в России.

Общество Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Экономика Более половины магазинов в Москве может так и не открыться Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.

Шоу-бизнес Утяшева и Воля показали подросшую дочку Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками. 6

Единоборства Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге. 12