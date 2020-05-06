Коронавирус
BFM.ruЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. В квартальном выражении потери экономики могут составить от 4,5% до 6%. Об этом говорится в апрельском докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Общество
Министр культуры заразилась коронавирусом
Глава Минкультуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анну Усачеву.
Медиазона вчера в 07:34
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр 05:26
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Экономика
Госдолг США достиг рекордного уровня
Власти США принимают меры по поддержке населения и бизнеса и выделяют средства из госбюджета на оказание помощи пострадавшим от вспышки коронавируса, тем самым увеличивая размер госдолга до рекордных размеров.
Слово и Дело 06:51
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Армия и оружие
Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы
Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Политика
Двух известных боксёров внесли в список «врагов Украины»
Киев, 7 мая 2020, 13:54 — REGNUM Боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу скандального сайта «Миротворец», сообщил 7 мая ресурс sport.ua.
REGNUM 06:54
Здоровье
Минздрав: мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
Глава Минздрава рассказал, что у мужчин заболевание протекает тяжелее, чем у женщин.
RuNews24.ru вчера в 10:39
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Наука
Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден
Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:03
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике.
Известия 04:34
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Вуйнович отметила, что на это повлияли эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
62инфо 02:29
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России
Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru вчера в 14:35
Здоровье
В Северной Осетии умер первый врач с коронавирусом
Врач с коронавирусом скончался в Северной Осетии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу минздрава региона Тамерлана Гогичаева.
Газета.Ru 02:57
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Происшествия
У калужанина, задолжавшего 12 миллионов, арестовали недвижимость
Судебные приставы в ходе проверки имущественного положения должника выявили у него в собственности помещение, расположенное в одном из домов на улице Суворова.
Pressa40 07:02
Кино
Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева
Российская газета вчера в 07:20
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Культура
Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»
Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19