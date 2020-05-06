Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЦБ оценил потери России от нерабочего месяца

Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. В квартальном выражении потери экономики могут составить от 4,5% до 6%. Об этом говорится в апрельском докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
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ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

Газета.Ruвчера в 15:38

Центробанк подсчитал убытки России во время режима самоизоляции

URA.Ruвчера в 16:57

Центробанк подсчитал убытки ВВП России из-за нерабочего месяца

Lenta.ruвчера в 16:18

ЦБ РФ оценил влияние одного нерабочего месяца на ВВП

ТК Звездавчера в 15:53

ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБКвчера в 18:11

Банк России оценил потери ВВП от нерабочего месяца

РЕН ТВвчера в 15:20

ЦБ оценил рост ВВП в I квартале

Rambler News Serviceвчера в 15:19
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Происшествия

В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей

REGNUM 06:30
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Общество

Министр культуры заразилась коронавирусом

Глава Минкультуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анну Усачеву.
Медиазона вчера в 07:34
1,4K
Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр 05:26
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Экономика

Госдолг США достиг рекордного уровня

Власти США принимают меры по поддержке населения и бизнеса и выделяют средства из госбюджета на оказание помощи пострадавшим от вспышки коронавируса, тем самым увеличивая размер госдолга до рекордных размеров.
Слово и Дело 06:51
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
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Армия и оружие

Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы

Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
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Политика

Двух известных боксёров внесли в список «врагов Украины»

Киев, 7 мая 2020, 13:54 — REGNUM Боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу скандального сайта «Миротворец», сообщил 7 мая ресурс sport.ua.
REGNUM 06:54
Здоровье

Минздрав: мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Глава Минздрава рассказал, что у мужчин заболевание протекает тяжелее, чем у женщин.
RuNews24.ru вчера в 10:39
97
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
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Наука

Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден

Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:03
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике.
Известия 04:34
4,2K
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Вуйнович отметила, что на это повлияли эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
62инфо 02:29
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Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru вчера в 14:35
6
Здоровье

В Северной Осетии умер первый врач с коронавирусом

Врач с коронавирусом скончался в Северной Осетии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу минздрава региона Тамерлана Гогичаева.
Газета.Ru 02:57
9
Происшествия

У «Омбудсмена полиции» Воронцова выпилили дверь и провели обыск

Интерфакс 03:34
279
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
1,4K
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
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Происшествия

У калужанина, задолжавшего 12 миллионов, арестовали недвижимость

Судебные приставы в ходе проверки имущественного положения должника выявили у него в собственности помещение, расположенное в одном из домов на улице Суворова.
Pressa40 07:02
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Кино

Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

Российская газета вчера в 07:20
Авто

Skoda раскрыла информацию об электрическом кроссовере Enyaq

Motor 04:22
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 08:06
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Культура

Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»

Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
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