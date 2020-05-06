Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЦБ оценил потери России от нерабочего месяца

Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. В квартальном выражении потери экономики могут составить от 4,5% до 6%. Об этом говорится в апрельском докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
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Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
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Общество

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Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

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Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

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Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

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Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

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Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
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Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы

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В «Пиратах Карибского моря» героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа

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В США убили изучавшего коронавирус ученого

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Публичная бета-версия Android 11 будет представлена 3 июня

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Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
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Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

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В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией.
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