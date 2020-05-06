Экономика
Пятый каналЦБ оценил потери России от нерабочего месяца из-за коронавируса
Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором расписаны макроэкономические факторы и возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ из-за пандемии. Потери годового ВВП в результате одного нерабочего месяца составят до 2%. Такие данные приводит Центробанк.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера.
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Экономика
Арендаторы стали чаще снимать «гибкие» офисы
Доля "гибких" офисов на рынке недвижимости вырастет по итогам 2020 года на 50%, считают аналитики компании Space 1. При этом запросы арендаторов в последнее время существенно поменялись.
Российская газета 04:36
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
В Свердловской области расширили масочный режим на все города
Глава региона расширил действие масочного режима на всю область.
REGNUM 09:41
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Армия и оружие
Опубликованы фото кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Общество
Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.
Forbes 10:02
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
Армия и оружие
Россия начнет выводить военных специалистов из Италии
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
ТАСС 09:30
Политика
Первый канал отреагировал на лишение аккредитации в Белоруссии
Министерство иностранных дел Белоруссии в среду лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Интерфакс вчера в 16:26
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом
Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02