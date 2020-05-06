Экономика

Пятый каналПятый каналЦБ оценил потери России от нерабочего месяца из-за коронавируса

Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором расписаны макроэкономические факторы и возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ из-за пандемии. Потери годового ВВП в результате одного нерабочего месяца составят до 2%. Такие данные приводит Центробанк.
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ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБКвчера в 18:11

Центробанк подсчитал убытки России во время режима самоизоляции

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ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

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Центробанк подсчитал убытки ВВП России из-за нерабочего месяца

Lenta.ruвчера в 16:18

ЦБ оценил рост ВВП в I квартале

Rambler News Serviceвчера в 15:19
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Общество

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
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Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» направилось в Германию

Lenta.ru 11:06
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Общество

Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
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Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера.
BFM.ru вчера в 11:49
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
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Экономика

Арендаторы стали чаще снимать «гибкие» офисы

Доля "гибких" офисов на рынке недвижимости вырастет по итогам 2020 года на 50%, считают аналитики компании Space 1. При этом запросы арендаторов в последнее время существенно поменялись.
Российская газета 04:36
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Общество

В Свердловской области расширили масочный режим на все города

Глава региона расширил действие масочного режима на всю область.
REGNUM 09:41
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Спорт

Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии

Дни24 09:52
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Армия и оружие

Опубликованы фото кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
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Общество

Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.
Forbes 10:02
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:50
5
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
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Армия и оружие

Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Политика

Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
ТАСС 09:30
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Политика

Первый канал отреагировал на лишение аккредитации в Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии в среду лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Интерфакс вчера в 16:26
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Lenta.ru 08:28
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Здоровье

В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом

Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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