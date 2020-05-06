Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором расписаны макроэкономические факторы и возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ из-за пандемии. Потери годового ВВП в результате одного нерабочего месяца составят до 2%. Такие данные приводит Центробанк.

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 929

Общество Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера. 3,1K

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 1,3K

Экономика Арендаторы стали чаще снимать «гибкие» офисы Доля "гибких" офисов на рынке недвижимости вырастет по итогам 2020 года на 50%, считают аналитики компании Space 1. При этом запросы арендаторов в последнее время существенно поменялись.

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 6

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 2K

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов. 1K

Общество Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.

Происшествия В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 5

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 959

Политика Первый канал отреагировал на лишение аккредитации в Белоруссии Министерство иностранных дел Белоруссии в среду лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 4,6K