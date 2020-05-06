Экономика
Газета.RuЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца
"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
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Игры
Cyberpunk 2077 получила рейтинг М в США из-за сцен насилия и разврата
iReactor вчера в 10:20
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
Экономика
Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации
Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестпрограмму 2020 года в размере минимум 620 млрд рублей - и не за счет федерального бюджета, а посредством бессрочных облигаций.
Российская газета 10:25
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат 10:31
Политика
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США.
РИА Новости 16:12
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Космос
Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:53
Здоровье
В Смольном раскрыли размер выплат врачам в Петербурге
Врачам стационаров, работающих с больными COVID-19, назначена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.
DP.RU 15:20
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российских границ
Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 04:01
Общество
Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина
В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
Политика
Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости 16:38
Гаджеты
Sony представила новые беспроводные наушники WF-SP800N
Сегодня, 7 мая, Sony представила свои последние действительно беспроводные (TWS) наушники WF-SP800N.
NewInform 12:52
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три новых названия для будущих моделей Lada
Известно, что все три названия запатентованы в двух категориях – игрушки и автомобили, а это, по мнению специалистов, может указывать на использование АвтоВАЗом «имён» именно для новых моделей транспортных средств.
Дни24 10:46
Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Общество
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 17:24
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
Общество
Врач перечислил главные ошибки при ношении маски
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции во многих регионах вводят обязательное ношение медицинских масок в общественных пространствах.
ИА Красная Весна 10:38
Фигурное катание
Плющенко открестился от переманивания Трусовой
Евгений Плющенко рассказал, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова сама приняла решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе и продолжить карьеру под руководством Плющенко и в команде с тренером Сергеем Розановым.
Взгляд.ру 11:17
Здоровье
В Тверской области на 5 мая выявлено 29 заболевших коронавирусом
На 5 мая, как сообщает региональный оперативный штаб, подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.
Все о Твери и Тверской области 05 мая в 04:04