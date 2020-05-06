Банк России оценил влияние одного нерабочего месяца на экономику страны. По оценке регулятора, этот период может лишить годовой ВВП от 1,5% до 2%. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад ЦБ о денежно-кредитной политике, если речь идет о квартале, то потери могут равняться 4,5-6%.

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