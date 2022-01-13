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ЦБ оценил предстоящее подорожание ОСАГО в 2567 рублей

За счет увеличения лимита выплат по жизни и здоровью в четыре раза цена полиса может вырасти минимум на 21%, или в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля, оценили в ЦБ.
Известия
Банк России поддержал законопроект Минфина о повышении лимита выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО до 2 млн рублей и отмене учета износа деталей ТС.
Известия
Согласно документу, сумму лимита выплат предлагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей.
РИА Новости
Новое регулирование ОСАГО может привести к подорожанию полиса до 60%, заявил ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Forbes

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