За счет увеличения лимита выплат по жизни и здоровью в четыре раза цена полиса может вырасти минимум на 21%, или в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля, оценили в ЦБ.