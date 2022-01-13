За счет увеличения лимита выплат по жизни и здоровью в четыре раза цена полиса может вырасти минимум на 21%, или в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля, оценили в ЦБ.
На фоне угроз, связанных с климатических кризисом, у государств мира есть два пути развития — тупой и умный, заявил на Гайдаровском форуме спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает корреспондент "Ленты.ру".
Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с УМВД России по г. Керчи пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего жителя г. Керчи, осуществившего заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в учебном заведении г. Керчи Республики Крым", - говорится в сообщении.