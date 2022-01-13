За счет увеличения лимита выплат по жизни и здоровью в четыре раза цена полиса может вырасти минимум на 21%, или в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля, оценили в ЦБ.
Увеличение лимитов позволит выдавать потерпевшим справедливый размер возмещения и не повлияет на устойчивость страховщиков, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.
С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года в России на 460,5 тысячи человек уменьшилось число молодых работников, пишет РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата.