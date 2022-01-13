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ЦБ оценил предстоящее подорожание ОСАГО в 2567 рублей

За счет увеличения лимита выплат по жизни и здоровью в четыре раза цена полиса может вырасти минимум на 21%, или в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля, оценили в ЦБ.
Известия
Банк России поддержал законопроект Минфина о повышении лимита выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО до 2 млн рублей и отмене учета износа деталей ТС.
Известия
В страховых компаниях сообщили, что ОСАГО может подорожать еще сильнее.
Финмаркет
Увеличение лимитов позволит выдавать потерпевшим справедливый размер возмещения и не повлияет на устойчивость страховщиков, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.
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