Годовой темп прироста ВВП России в I квартале 2020 года составил 1,5-2%, такая оценка содержится в «Докладе о денежно-кредитной политике», подготовленном департаментом денежно-кредитной политики Банка России.

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Общество Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что несколько российских сенаторов уже переболели коронавирусом в легкой форме, им не потребовалась госпитализация, сообщает РИА "Новости".

Происшествия На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе. 231

Футбол Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции. 103

Авто Новый Skoda Rapid появится у дилеров после майских праздников Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.

Здоровье В Оренбуржье за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса Из 1050 диагнозов 89 были поставлены по клиническим показаниям. Активно на въезде в регион было выявлено 426 заболевших (45%). 58

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант". 1,2K

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 98

Общество С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок. 15

Финансы Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,5%, к доллару — на 13,3%, к евро — на 12,5%. 2

Авто Great Wall и Brabus показали премиальный кроссовер WEY VV7 GT Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.

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Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 541