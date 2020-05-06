Экономика
Rambler News ServiceЦБ оценил рост ВВП в I квартале
Годовой темп прироста ВВП России в I квартале 2020 года составил 1,5-2%, такая оценка содержится в «Докладе о денежно-кредитной политике», подготовленном департаментом денежно-кредитной политики Банка России.
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Драйверами роста ВВП в первом квартале стали торговля и обрабатывающая промышленность
Экономика и жизньвчера в 07:46
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Общество
Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что несколько российских сенаторов уже переболели коронавирусом в легкой форме, им не потребовалась госпитализация, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:19
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Происшествия
На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Общество
В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса
Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Авто
Новый Skoda Rapid появится у дилеров после майских праздников
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня 03:49
Общество
Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции
Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Здоровье
В Оренбуржье за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
Из 1050 диагнозов 89 были поставлены по клиническим показаниям. Активно на въезде в регион было выявлено 426 заболевших (45%).
Orenonline.ru 05:17
Общество
Спрогнозирован «незаметный» пик эпидемии коронавируса в России
Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.
Lenta.ru 05:30
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Шоу-бизнес
Рудковская раскаялась в оскорблении девочки
Яна Рудковская как опытный продюсер услышала слова блогерши и раскаялась.
Bimru.ru 04:48
Общество
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим
С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок.
Российская газета 03:40
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,5%, к доллару — на 13,3%, к евро — на 12,5%.
Росбалт 03:50
Футбол
«Барселона» вспомнила гол Иньесты «Челси». Это случилось ровно 11 лет назад
Пресс-служба «Барсы» вспомнила этот успех, опубликовав видео гола в твиттере: «Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это».
Sports.ru вчера в 05:24
Авто
Great Wall и Brabus показали премиальный кроссовер WEY VV7 GT
Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили вчера в 22:58
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета вчера в 10:50
Общество
Количество случаев коронавируса в Калужской области выросло до 1486
По состоянию на 6 мая в регионе подтверждено ещё 79 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга вчера в 05:19
Общество
В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с тремя ошибками
Как пишет «Уральский меридиан», в администрацию района пожаловались внимательные жители, и табличку заменили.
Говорит Москва 04:16