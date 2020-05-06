Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ оценил рост ВВП в I квартале

Годовой темп прироста ВВП России в I квартале 2020 года составил 1,5-2%, такая оценка содержится в «Докладе о денежно-кредитной политике», подготовленном департаментом денежно-кредитной политики Банка России.
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Темпы роста ВВП РФ в I квартале 2020 года составили в годовом выражении 1,5–2% по оценке ЦБ

ПРАЙМвчера в 15:37

ЦБ оценил рост ВВП в I квартале

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Рост ВВП в марте замедлился до 0,9%

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Драйверами роста ВВП в первом квартале стали торговля и обрабатывающая промышленность

Экономика и жизньвчера в 07:46
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Общество

Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что несколько российских сенаторов уже переболели коронавирусом в легкой форме, им не потребовалась госпитализация, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:19
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
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Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
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Происшествия

В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек

Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Происшествия

На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
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Общество

В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса

Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Авто

Новый Skoda Rapid появится у дилеров после майских праздников

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня 03:49
Общество

Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции

Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Здоровье

17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
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Здоровье

В Оренбуржье за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

Из 1050 диагнозов 89 были поставлены по клиническим показаниям. Активно на въезде в регион было выявлено 426 заболевших (45%).
Orenonline.ru 05:17
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Общество

Спрогнозирован «незаметный» пик эпидемии коронавируса в России

Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.
Lenta.ru 05:30
1
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
1,2K
Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
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Шоу-бизнес

Рудковская раскаялась в оскорблении девочки

Яна Рудковская как опытный продюсер услышала слова блогерши и раскаялась.
Bimru.ru 04:48
1
Общество

С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим

С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок.
Российская газета 03:40
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Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,5%, к доллару — на 13,3%, к евро — на 12,5%.
Росбалт 03:50
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Футбол

«Барселона» вспомнила гол Иньесты «Челси». Это случилось ровно 11 лет назад

Пресс-служба «Барсы» вспомнила этот успех, опубликовав видео гола в твиттере: «Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это».
Sports.ru вчера в 05:24
Авто

Great Wall и Brabus показали премиальный кроссовер WEY VV7 GT

Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили вчера в 22:58
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета вчера в 10:50
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Общество

Количество случаев коронавируса в Калужской области выросло до 1486

По состоянию на 6 мая в регионе подтверждено ещё 79 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга вчера в 05:19
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Общество

В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с тремя ошибками

Как пишет «Уральский меридиан», в администрацию района пожаловались внимательные жители, и табличку заменили.
Говорит Москва 04:16
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