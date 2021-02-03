ЦБ оценил возможность продления льготной ипотеки под 6,5%
Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.В источнике
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В Банке России заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки
Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
РИА Новости19:17
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