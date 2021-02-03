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ЦБ оценил возможность продления льготной ипотеки под 6,5%

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.В источнике
РИА Новости
URA.Ru
Lenta.ru
ПРАЙМ
Национальная служба новостей
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РИА Новости

В Банке России заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
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