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Регион online
Регион online

Набиуллина: ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выпуске 10-тысячной купюры и монеты номиналом 50 рублей в 2021 году В России не будет купюры на 10 тысяч рублей и монеты на 50 рублей. Как стало известно «Регион online», слухи опровергла Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ.В источнике
С чего всё началось

«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»

Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
Известиявчера в 16:01

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ЦБ не планирует выпуск монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тыс

Известиявчера в 17:30

Набиуллина исключила появление банкноты в 10 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 18:48

Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей

РИА Новостивчера в 17:48

Набиуллина заявила, что инфляция соответствует базовому сценарию ЦБ

РЕН ТВвчера в 00:00

Набиуллина оценила возможность выпуска банкноты в 10 тыс. руб

РБКвчера в 17:26

ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

RT на русскомвчера в 16:47

ЦБ пока не намерен вводить в обращение монету в 50 рублей и банкноту в 10 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:31
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