Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выпуске 10-тысячной купюры и монеты номиналом 50 рублей в 2021 году В России не будет купюры на 10 тысяч рублей и монеты на 50 рублей. Как стало известно «Регион online», слухи опровергла Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ.

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С чего всё началось «Пока инфляция остается выше целевого ориентира» Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей. Известия вчера в 16:01