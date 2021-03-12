Набиуллина: ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о выпуске 10-тысячной купюры и монеты номиналом 50 рублей в 2021 году В России не будет купюры на 10 тысяч рублей и монеты на 50 рублей. Как стало известно «Регион online», слухи опровергла Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ.В источнике
С чего всё началось
«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»
Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
Известиявчера в 16:01