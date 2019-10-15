Экономика
Моя Москва.онлайнЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Центробанк готовит новый механизм оценки надежности компаний, по которому их разделят на три группы и присвоят свой цвет, сообщает РБК. Принцип «светофора» станет новой мерой по борьбе с отмыванием денег, рассказал глава Департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
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Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский. Для этого организации должны будут подключиться к единой системе, в которую будут подтягиваться данные о клиентах.РБКвчера в 01:03
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Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Коммерсантъ 03:57
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия
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Общество
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В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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Общество
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Происшествия
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В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Армия и оружие
Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции
Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
News.ru вчера в 16:34
Футбол
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Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.
Экспресс газета вчера в 07:03
Армия и оружие
В Китае провели первое испытание атомной бомбы
16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
7 новостей 02:09
Политика
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Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 19:29
Космос
NASA представило скафандры для Луны
Телеканал 360° вчера в 21:24
Экономика
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Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.
РБК 04:10
Спорт
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Космос
Названа неожиданная угроза от черных дыр
По мнению ученого, хотя черные дыры сами по себе и не излучают свет, однако они могут иметь аккреционные диски — структуры из плазмы и горячего газа, которые вращаются вокруг гравитационной ловушки, прежде чем упасть на горизонт событий.
Lenta.ru вчера в 11:48
Общество
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Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
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Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Политика
Поступающих на службу в Росгвардию предложили проверять на полиграфе
В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность
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Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Известия вчера в 23:35
Общество
Ургант пошутил про покупку наркотиков в Госдуме
Lenta.ru 03:36