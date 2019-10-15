Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

Центробанк готовит новый механизм оценки надежности компаний, по которому их разделят на три группы и присвоят свой цвет, сообщает РБК. Принцип «светофора» станет новой мерой по борьбе с отмыванием денег, рассказал глава Департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
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с чего всё началось

ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский. Для этого организации должны будут подключиться к единой системе, в которую будут подтягиваться данные о клиентах.
РБКвчера в 01:03

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ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов

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РБК: ЦБ оценит благонадежность компаний-клиентов банков

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ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

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РБКвчера в 01:03

Банки узнают о своих клиентах от ЦБ

Коммерсантъ14 октября в 17:54
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Газета.Ru вчера в 22:52
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Небольшой детектор излучения имеет низкую теплоемкость, поэтому слабая интенсивность излучения дает более сильный сигнал.
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Российская газета вчера в 15:05
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Футбол

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Экспресс газета вчера в 07:03
Армия и оружие

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Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
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NASA представило скафандры для Луны

Телеканал 360° вчера в 21:24
Экономика

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С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Политика

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Спорт

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Согласно опросу, выросло число россиян, которые жертвуют деньги на благотворительность, передает ТАСС.
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Ургант пошутил про покупку наркотиков в Госдуме

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