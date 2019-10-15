Экономика

РБКРБКЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский. Для этого организации должны будут подключиться к единой системе, в которую будут подтягиваться данные о клиентах.
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ЦБ представил проект KYC-платформы

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Банки узнают о своих клиентах от ЦБ

Коммерсантъвчера в 17:54

ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

РБК01:03
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 12 октября в 10:06
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Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

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Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
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Политика

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Рамблер вчера в 14:21
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
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В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
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Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
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СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров.
РБК вчера в 23:23
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12 изменений c телом, которые могут указывать на рак

Изменения в привычках кишечника могут указывать на развитие рака этого органа.
MedikForum.ru вчера в 22:57
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
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Шоу-бизнес

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Политика

У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ru вчера в 21:03
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В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ 02:12
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Гаджеты

Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет

Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews вчера в 13:05
Политика

Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
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Музыка

Экс-солистка «Непары» Виктория Талышинская выбрала нового партнера

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Авто

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Согласно опубликованным в Сети снимкам, Lada Largus теперь можно заказать с навесным багажником Shuttle box, который ранее не был доступен для модели.
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ЛНР рассчитывает обсудить в Минске дату разведения сил в Донбассе

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник заявил, что в ходе очередного заседания в Минске планируется обсудить новую дату разведения сил в Петровском и Золотом.
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Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
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Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
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Realme представил «убийцу Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой

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Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
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