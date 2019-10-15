Общество
РБКЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский. Для этого организации должны будут подключиться к единой системе, в которую будут подтягиваться данные о клиентах.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
ЖКХ
В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ
Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.
REGNUM 02:24
Происшествия
Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
РИА Новости 02:24
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс
Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров.
РБК вчера в 23:23
Армия и оружие
Трамп: пусть курдов защищает хоть Наполеон Бонапарт
«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт», — добавил президент США.
Gazeta.SPb вчера в 16:21
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что турецкие войска не будут входить в Манбидж
NewInform вчера в 05:20
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM вчера в 01:05
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия
В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
РБК 00:00
Происшествия
В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево
REGNUM вчера в 23:15
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Армия и оружие
США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
DP.RU 00:46
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия 13 октября в 23:42
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ вчера в 03:42
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество
Ленобласть стала лидером рейтинга регионов России по вводу жилья
Меньше всего жилья в период с июля 2018 по июнь 2019 года ввели в Мурманской (9,072) и Магаданской области (0,025), Чукотском автономном округе (0,024).
Московский Комсомолец вчера в 02:06
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Общество
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли
Gazeta.SPb 01:01
Экономика
В Петербурге задумали ввести торговый сбор
Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.
REGNUM вчера в 10:45
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Хоккей
Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» (3:6) форвард хозяев Александр Овечкин впервые выступал на глазах у годовалого сына.
RT на русском 01:26
Общество
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру вчера в 01:27