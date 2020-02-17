Экономика

ТАССТАССЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
В Банке России заявили
 о завершении тестирования в "регуляторной песочнице" новой блокчейн-платформы, которая позволит выпустить в оборот цифровые права.
Долг.рф05:00

Подробнее о событии

ЦБ одобрил блокчейн-платформу «Норникеля»

Rambler News Service04:16

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля» по токенизации

News.ru06:28

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

ТАСС04:33

«Норникель» разработал сервис для токенизирования товаров и услуг

Газета.Ru10:23

ЦБ успешно завершил пилотный проект в «регулятивной песочнице»

Банки.ру03:46

Пилот по выпуску цифровых прав сможет заработать после принятия профильного закона

Финмаркет03:38

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Газета.Ru 13:50
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
ToDay News Ufa 07:22
Авто

В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

Южный автомобиль 04:48
Происшествия

В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Газета.Ru вчера в 08:00
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Экономика

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 12:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о всех своих операциях для красоты

Известная певица публично признала все свои пластические операции.
SM News 09:24
Технологии

Появился ультразвуковой браслет для защиты от прослушки

Американские ученые из Чикагского университета создали новый браслет, который способен заглушить микрофоны, находящиеся вокруг владельца устройства.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:17
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 04:01
Общество

В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess

В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:21
Общество

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

РИА Новости 04:40
Общество

Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:16
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения обратился к Microsoft для открытия исходных файлов операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, это было сделано оригинальным способом.
ToDay News Ufa 13:32
Общество

Британия оштрафовала телеканал «НТВ-Мир Балтия» на 20 тысяч фунтов

Телеканал обвинили в нарушении принципа беспристрастности.
Говорит Москва 06:53
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Кино

Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»

Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Ведомости вчера в 16:07
Происшествия

Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину

Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
RT на русском 12:56
Политика

Глава МИД Украины заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией

Вадим Пристайко, возглавляющий Министерство иностранных дел Украины, выступил с заявлением, в котором сообщил об угрозе начала войны между Российской Федерацией и Белоруссией.
Наша версия 13:26
Армия и оружие

В НАТО не окажут военной поддержки Турции в Идлибе

В НАТО отказались помогать Турции в случае продолжения ее военной операции на севере Сирии.
Мой Брянск 09:47
Происшествия

В ДТП с бензовозом под Волгоградом погибли пять человек

В результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом «КамАз» в Волгоградской области погибли пять человек.
Известия 14:19
Авто

Новый Kia Sorento официально представлен

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Военное дело 15 февраля в 11:41
Футбол

«Зенит» обыграл «Кайрат» в контрольном матче

RT на русском 10:53
Экономика

ЦБ предложил дать банкам доступ к данным ФНС

Банкам могут предоставить доступ к данным ФНС с целью оценки долговой нагрузки клиентов. С таким предложением выступил Центробанк.
Деловое.ТВ 04:21
Футбол

Колесниченко покинул расположение ЦСКА

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Чемпионат 10:02
Политика

Россия и Турция проведут второй раунд переговоров по Идлибу 18 февраля

Планируется, что второй раунд переговоров по Идлибу состоится 18 февраля.
ФАН 12:21
Авто

Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод

В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.
Драйв 05:18
Футбол

Федор Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании

Интерфакс-Спорт вчера в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное