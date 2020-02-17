Экономика
ТАССЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.
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с чего всё началось
В Банке России заявили о завершении тестирования в "регуляторной песочнице" новой блокчейн-платформы, которая позволит выпустить в оборот цифровые права.Долг.рф05:00
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Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Происшествия
В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о всех своих операциях для красоты
Известная певица публично признала все свои пластические операции.
Технологии
Появился ультразвуковой браслет для защиты от прослушки
Американские ученые из Чикагского университета создали новый браслет, который способен заглушить микрофоны, находящиеся вокруг владельца устройства.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Общество
В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess
В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
Фонд свободного программного обеспечения обратился к Microsoft для открытия исходных файлов операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, это было сделано оригинальным способом.
Общество
Британия оштрафовала телеканал «НТВ-Мир Балтия» на 20 тысяч фунтов
Телеканал обвинили в нарушении принципа беспристрастности.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Происшествия
Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину
Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
Политика
Глава МИД Украины заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией
Вадим Пристайко, возглавляющий Министерство иностранных дел Украины, выступил с заявлением, в котором сообщил об угрозе начала войны между Российской Федерацией и Белоруссией.
Армия и оружие
В НАТО не окажут военной поддержки Турции в Идлибе
В НАТО отказались помогать Турции в случае продолжения ее военной операции на севере Сирии.
Происшествия
В ДТП с бензовозом под Волгоградом погибли пять человек
В результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом «КамАз» в Волгоградской области погибли пять человек.
Авто
Новый Kia Sorento официально представлен
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Футбол
«Зенит» обыграл «Кайрат» в контрольном матче
Экономика
ЦБ предложил дать банкам доступ к данным ФНС
Банкам могут предоставить доступ к данным ФНС с целью оценки долговой нагрузки клиентов. С таким предложением выступил Центробанк.
Футбол
Колесниченко покинул расположение ЦСКА
Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Политика
Россия и Турция проведут второй раунд переговоров по Идлибу 18 февраля
Планируется, что второй раунд переговоров по Идлибу состоится 18 февраля.
Авто
Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод
В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.
Футбол