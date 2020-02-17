с чего всё началось

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.

Наука Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.

Происшествия В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Происшествия Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.

Общество Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Общество В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".

Технологии Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7 Фонд свободного программного обеспечения обратился к Microsoft для открытия исходных файлов операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, это было сделано оригинальным способом.

Кино Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами» Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.

Происшествия Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.

Авто Новый Kia Sorento официально представлен Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.

Экономика ЦБ предложил дать банкам доступ к данным ФНС Банкам могут предоставить доступ к данным ФНС с целью оценки долговой нагрузки клиентов. С таким предложением выступил Центробанк.