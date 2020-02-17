Экономика
ТАССЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.
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Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Гаджеты
Nokia готовит первый кнопочный телефон на Android
Компания HMD Global готовилась представить на международной выставке Mobile World Congress 2020 множество новых продуктов под брендом Nokia.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
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Задержанный за нападение на прихожан в московском храме святителя Николая Чудотворца рассказал о причинах своего поступка.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Армия и оружие
Минобороны показало кадры стрельб новых систем «Град»
Министерство обороны опубликовало видео с учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня "Град" в Кемеровской области.
Футбол
«Зенит» обыграл «Кайрат», Малком забил первый гол за питерцев
«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Кайрат» (3:1). Счёт в самом начале встречи открыл нападающий Малком – для него это первый гол в составе питерцев.
Кино
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Происшествия
В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной
В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Общество
Протоиерей Смирнов сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Россия 1» сравнил женщин с автомобилями.
Общество
Дневной сон на выходных снижает риск сердечного приступа
Медицинские специалисты Университетской клиники Лозанны в Швейцарии доказали, что дневной сон два раза в неделю способен на 48% снизить риск развития сердечного приступа.
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Футбол
В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Экономика
Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства
Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Экономика
Украина заявила о «проедании» промышленности
Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели».