Экономика

ТАССТАССЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.
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с чего всё началось
В Банке России заявили
 о завершении тестирования в "регуляторной песочнице" новой блокчейн-платформы, которая позволит выпустить в оборот цифровые права.
Долг.рфвчера в 05:00

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Токен из «песочницы»

Коммерсантъвчера в 16:09

«Норникель» разработал сервис для токенизирования товаров и услуг

Газета.Ruвчера в 10:23

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

РБКвчера в 02:00

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

ТАССвчера в 04:33

ЦБ одобрил блокчейн-платформу «Норникеля»

Rambler News Serviceвчера в 04:16

ЦБ успешно завершил пилотный проект в «регулятивной песочнице»

Банки.рувчера в 03:46

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля» по токенизации

News.ruвчера в 06:28
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
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Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области

РБК вчера в 16:27
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Lenta.ru вчера в 21:18
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RuNews24.ru 16 февраля в 20:25
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На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Экономика

В правительстве Украины назвали причины падения промышленности

В правительстве Украины считают, что это вызвано снижением мировых цен на чёрные металлы, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, тёплой зимой, санкциями от РФ и укреплением гривны.
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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

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Экономика

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BFM.ru 16 февраля в 23:09
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Финансы

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В опубликованном "Инфляционном отчете" за январь 2019 года Национальный банк Украины оценил потребность в валютных средствах на 2020 год только на обслуживание и погашение валютной части государственного долга в "свыше девяти миллиардов долларов США".
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ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

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Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
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Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

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Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
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