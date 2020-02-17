Экономика
ТАССЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Банке России заявили о завершении тестирования в "регуляторной песочнице" новой блокчейн-платформы, которая позволит выпустить в оборот цифровые права.Долг.рф05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Экономика
Бизнес попросил проверить случаи завышения ставок для застройщиков
Кредитные ставки для застройщиков достигают 12–18%, бизнес попросил проверить случаи завышения ставок.
Политика
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Здоровье
Раковых заболеваний станет больше
В ведомстве россиянам посоветовали сократить употребление красного мяса, есть больше фруктов и овощей, отказаться от курения и алкоголя и не забывать про физическую активность.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Здоровье
Россия направит в Киргизию два автопоезда для борьбы с ВИЧ
Российский фонд «СПИД Инфосвязь» направит в Кыргызстан два автомобильных поезда, которые займутся профилактикой ВИЧ и других инфекционных заболеваний в сельских и труднодоступных местностях.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Погба до Евро-2020
Политика
Лавров назвал главные темы переговоров России и Италии в формате «2+2»
Переговоры дипломатов и министров обороны России и Италии в формате «2+2» пройдут завтра, 18 февраля, в Риме.
Футбол
Шейдаев стал игроком азербайджанского клуба «Сабах»
Экономика
Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции
Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.
ЖКХ
В Госдуме планируют запретить отключать услуги ЖКХ должникам
В Госдуме рассмотрят поправки в статью Жилищного кодекса, которые запретят отключать россиянам услуги ЖКХ из-за долгов.
Происшествия
В Башкирии спасли провалившийся под лед табун лошадей
Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии.
Шоу-бизнес
В «Ленкоме» опровергли слухи о госпитализации Инны Чуриковой
Информация о госпитализации артистки «Ленкома» Инны Чуриковой опроверг директор театра Марк Варшавер. Его слова передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
Культура
Юный челябинец прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Дети»
Мальчик из Челябинска выбрал его в свои наставники. Сам юный певец говорит, что очень хочет поступить в школу при московской консерватории.
Здоровье
Консультативно-диагностическое отделение открыли на базе областного перинатального центра в Нижнем Новгороде
Консультативно-диагностическое отделение заработало на базе областного перинатального центра при городской клинической больнице №40 в Нижнем Новгороде.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания
По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Биатлон
Й. Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков
Третье место досталось нашему соотечественнику Александру Логинову. Ранее ГЛАС сообщал о словах Т. Бё про российских болельщиков.
Космос
Космический хамелеон: Ученые рассказали о меняющей цвет комете
Космос
NASA показало самые высокие облака Земли
Сотрудники агентства NASA показали, как выглядят со стороны орбиты серебристые облака.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.
Футбол
Шапи-Сулейманов признался, что не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»
20-летний форвард "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов признался, что расстроился, когда узнал, что его друг Иван Игнатьев переходит в казанский "Рубин".
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.