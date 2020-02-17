с чего всё началось

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.

Политика Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Здоровье Раковых заболеваний станет больше В ведомстве россиянам посоветовали сократить употребление красного мяса, есть больше фруктов и овощей, отказаться от курения и алкоголя и не забывать про физическую активность.

Политика Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.