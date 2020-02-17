Экономика

ТАССТАССЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.
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с чего всё началось
В Банке России заявили
 о завершении тестирования в "регуляторной песочнице" новой блокчейн-платформы, которая позволит выпустить в оборот цифровые права.
Долг.рф05:00

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ЦБ успешно завершил пилотный проект в «регулятивной песочнице»

Банки.ру03:46

«Норникель» разработал сервис для токенизирования товаров и услуг

Газета.Ru10:23

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля» по токенизации

News.ru06:28

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

ТАСС04:33

ЦБ одобрил блокчейн-платформу «Норникеля»

Rambler News Service04:16

Токен из «песочницы»

Коммерсантъ16:09

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

РБК02:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
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