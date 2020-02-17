Экономика
ТАССЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.
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с чего всё началось
В Банке России заявили о завершении тестирования в "регуляторной песочнице" новой блокчейн-платформы, которая позволит выпустить в оборот цифровые права.Долг.рфвчера в 05:00
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Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Футбол
Гендузи не сыграл с «Ньюкаслом» из-за конфликта с Артетой
Как сообщает The Telegraph, причиной отсутствия Гендузи стал его конфликт с главным тренером команды Микелем Артетой, случивший во время краткосрочного сбора в Дубае.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
Шоу-бизнес
Звезда молодежных комедий Аманда Байнс объявила о помолвке
Американская актриса Аманда Байнс опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила о помолвке и показала кольцо.
Политика
Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Космос
Российские астрофизики определили массу «сфотографированной» чёрной дыры
Российские астрофизики из Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ выяснили, что масса чёрной дыры, известной по первой фотографии этого космического объекта, оказалась в 100 с лишним раз меньше ранее заявленной.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Автоспорт
Месси и Хэмилтон получили премию «Лауреус» как лучшие спортсмены года
Футбол
Александр Кокорин прокомментировал дебют в «Сочи»
Уже через шесть минут скандальный новичок команды отметился голом, сравняв счет — 1:1. Через несколько минут «Сочи» вывел вперед Кристиан Нобоа с подачи Кокорина.
Авто
В этом году Great Wall вернётся в Россию
Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии
Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Здоровье
В Китае количество заболевших превысило 72 тысячи
В целях безопасности Центробанк КНР даже изымает на дезинфекцию банкноты.
Авто
Названа дата начала продаж полноприводных версий Skoda Karoq
Один из дилеров чешского бренда в Санкт-Петербурге назвал дату, когда стартуют продажи вариаций Skoda Karoq с полным приводом.
Общество
Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии
Футбол
Сергей Семак прокомментировал первый гол Малкома за «Зенит»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью пресс-службе клуба оценил функциональное состояние своих подопечных и отдельно прокомментировал первый гол бразильца Малкома в футболке сине-бело-голубых.
Авто
Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров
Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Кино
Бандиты и преступления: появились новые фото со съемок «Бэтмена»
Звучит довольно страшно, если не знать, что это была лишь сцена, воссозданная для съемок кинокомикса «Бэтмен», которые в данный момент проходят в столице Соединенного Королевства.
Происшествия
В Баку горит крупнейший торговый центр
Футбол
«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
Здоровье
Консультативно-диагностическое отделение открыли на базе областного перинатального центра в Нижнем Новгороде
Консультативно-диагностическое отделение заработало на базе областного перинатального центра при городской клинической больнице №40 в Нижнем Новгороде.
Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Культура
Юрий Квятковский станет главным режиссером Росгосцирка
Новым главным режиссером компании станет известный театральный режиссер и постановщик масштабных шоу-программ Юрий Квятковский.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини
Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.