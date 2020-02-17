с чего всё началось

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.

Общество В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.

Футбол Гендузи не сыграл с «Ньюкаслом» из-за конфликта с Артетой Как сообщает The Telegraph, причиной отсутствия Гендузи стал его конфликт с главным тренером команды Микелем Артетой, случивший во время краткосрочного сбора в Дубае.

Кино Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами» Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Политика Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Космос Российские астрофизики определили массу «сфотографированной» чёрной дыры Российские астрофизики из Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ выяснили, что масса чёрной дыры, известной по первой фотографии этого космического объекта, оказалась в 100 с лишним раз меньше ранее заявленной.

Футбол Александр Кокорин прокомментировал дебют в «Сочи» Уже через шесть минут скандальный новичок команды отметился голом, сравняв счет — 1:1. Через несколько минут «Сочи» вывел вперед Кристиан Нобоа с подачи Кокорина.

Футбол Сергей Семак прокомментировал первый гол Малкома за «Зенит» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью пресс-службе клуба оценил функциональное состояние своих подопечных и отдельно прокомментировал первый гол бразильца Малкома в футболке сине-бело-голубых.

Авто Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.

Кино Бандиты и преступления: появились новые фото со съемок «Бэтмена» Звучит довольно страшно, если не знать, что это была лишь сцена, воссозданная для съемок кинокомикса «Бэтмен», которые в данный момент проходят в столице Соединенного Королевства.

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Культура Юрий Квятковский станет главным режиссером Росгосцирка Новым главным режиссером компании станет известный театральный режиссер и постановщик масштабных шоу-программ Юрий Квятковский.

Армия и оружие ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).