Экономика

СаминвесторСаминвесторЦБ одобрил более 100 предложений в рамках регуляторной гильотины

В конце прошлой недели Центробанк РФ сообщил, что одобрил более 100 предложений, поступивших от рынка в рамках регуляторной гильотины.
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Центробанк одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки

Банки.ру31 января в 06:47

ЦБ приготовился «обезглавливать» российские законы

Lenta.ru31 января в 12:28

ЦБ одобрил одну шестую часть инициатив финрынка по оптимизации регуляторной нагрузки

Интерфакс31 января в 12:27

Регуляторная гильотина Центробанка заработала — и отменяет нормы

Красная весна31 января в 10:31

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

РБК31 января в 08:57

ЦБ одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки

ТАСС31 января в 06:59

Банк России одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки

Концессии и инфраструктурные инвестиции02:48
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Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Шоу-бизнес

Дочь Джонни Деппа вышла на публику в прозрачном платье без нижнего белья

Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, вышла на публику в откровенном наряде без нижнего белья.
Lenta.ru вчера в 23:58
Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Lenta.ru вчера в 14:49
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

REGNUM 02:40
Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском 01 февраля в 14:58
Общество

Не чеснок: Врач перечислила продукты для защиты от бактерий и вирусов

По мнению немецкого врача, в рацион следует включить богатые необходимыми витаминами шесть продуктов.
Российская газета 00:16
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Интерфакс 01 февраля в 03:17
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Единоборства

Фёдор Емельяненко назвал главную мотивацию при выходе на бой

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что главной мотивацией выхода на бой является возможность биться за свою страну.
REGNUM 01:33
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
РИА Новости вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой

О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Летидор вчера в 04:01
Общество

Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Lenta.ru 02:22
Политика

Рустам Минниханов прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом

Татар-информ вчера в 22:32
Транспорт

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Армия и оружие

В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Газета.Ru вчера в 14:09
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва вчера в 13:01
Экономика

В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

Российская газета 02:35
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
Общество

Депутат Госдумы предложил запретить прием посылок из Китая

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному диреткору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить в России прием посылок с товарами из интернет-магазинов Китая до нормализации ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 00:42
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Спорт

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул

Все про Спорт ру 01:37
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
НТВ вчера в 05:35
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