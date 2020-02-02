В конце прошлой недели Центробанк РФ сообщил, что одобрил более 100 предложений, поступивших от рынка в рамках регуляторной гильотины.

ЦБ одобрил более 100 предложений в рамках регуляторной гильотины

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