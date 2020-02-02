Экономика
СаминвесторЦБ одобрил более 100 предложений в рамках регуляторной гильотины
В конце прошлой недели Центробанк РФ сообщил, что одобрил более 100 предложений, поступивших от рынка в рамках регуляторной гильотины.
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Центробанк одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки
Банки.ру31 января в 06:47
ЦБ одобрил одну шестую часть инициатив финрынка по оптимизации регуляторной нагрузки
Интерфакс31 января в 12:27
Банк России одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки
Концессии и инфраструктурные инвестиции02:48
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Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Шоу-бизнес
Дочь Джонни Деппа вышла на публику в прозрачном платье без нижнего белья
Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, вышла на публику в откровенном наряде без нижнего белья.
Происшествия
В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины
В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Общество
Не чеснок: Врач перечислила продукты для защиты от бактерий и вирусов
По мнению немецкого врача, в рацион следует включить богатые необходимыми витаминами шесть продуктов.
Происшествия
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Единоборства
Фёдор Емельяненко назвал главную мотивацию при выходе на бой
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что главной мотивацией выхода на бой является возможность биться за свою страну.
Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Общество
Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Политика
Рустам Минниханов прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом
Транспорт
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.
Армия и оружие
В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Экономика
В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Депутат Госдумы предложил запретить прием посылок из Китая
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному диреткору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить в России прием посылок с товарами из интернет-магазинов Китая до нормализации ситуации с коронавирусом.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Спорт
«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.