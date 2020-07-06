Экономика
FlashNordЦБ одобрил использование водительских прав вместо паспорта в банках
Центробанк одобрил инициативу об использовании водительских прав вместо паспорта в банках. Законопроект регулятор разрабатывает совместно с Минэк и Росфинмониторингом, пишут «Известия». По словам авторов инициативы, документ был выбран в соответствии с международной практикой.
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с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известия05 июля в 17:01
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Права на обмен: В Центробанке разрешат покупать и продавать валюту без паспорта
Комсомольская правдавчера в 07:15
В Госдуме оценили идею разрешить использовать водительские права для получения банковских услуг
RT на русскомвчера в 07:00
ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам
Известия05 июля в 17:15
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Авто
Компания BMW ввела плату за использование опций
Журнал Авто.ру 04:09
Политика
Захарова: свобода слова и свобода СМИ в США полностью разрушены
РИА Новости В ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США полностью разрушены понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США.
РЕН ТВ 07:40
Общество
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Биатлон
Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными
Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России вчера в 05:41
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Наука
В Аргентине найдена крупнейшая в истории окаменелая рыба
Группа палеонтологов при проведении раскопок в аргентинской Патагонии обнаружила окаменелые останки гигантской доисторической рыбы, возраст которой составляет около 70 миллионов лет.
Российская газета 08:09
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Общество
Рогозин: задержанный Сафронов не имел доступа к закрытой информации
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене.
ПолитРоссия 07:43
Экономика
Корпорация может купить верфь в Индии
Коммерсантъ вчера в 14:12
Общество
В Москве во вторник ожидаются смерч и град
Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
Культура
«Читай, мальчик!»: по мотивам God of War выпустят азбуку, но не совсем для детей
Издательство Insight Editions у себя в микроблоге анонсировало God of War: B is for Boy: An Illustrated Storybook — не совсем детскую азбуку по мотивам экшена God of War образца 2018 года.
3DNews 06:11
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Футбол
Данни: Болельщики «Зенита» хотели бы больше успехов и побед в еврокубках
Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни выразил надежду на успешное выступление клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru 05:07
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Гаджеты
Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187
Evo-rus.com 07:34
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:46
Общество
«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных
Елизавета Иванова рассказала в своем Instagram, что 4 июля они с мужем вернулись в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота» из Шанхая.
МР7.ру вчера в 10:51
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
Минздрав: более 14 тысяч российских медиков заразились коронавирусом на работе
В России более 14 тысяч медиков заразились коронавирусом во время работы. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос «Новой газеты».
Дождь 07:20
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Политика
Пандемия COVID-19 сильно понизила ценность паспортов США и России
Пандемия COVID-19 привела к существенному падению ценности паспортов России, Украины и США, отмечает консалтинговая компания Henley & Partners, представившая сегодня, 7 июля, очередной индекс паспортов мира.
Коммерсантъ 04:02