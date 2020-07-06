Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.

с чего всё началось

Центробанк одобрил инициативу об использовании водительских прав вместо паспорта в банках. Законопроект регулятор разрабатывает совместно с Минэк и Росфинмониторингом, пишут «Известия». По словам авторов инициативы, документ был выбран в соответствии с международной практикой.

Политика Захарова: свобода слова и свобода СМИ в США полностью разрушены РИА Новости В ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США полностью разрушены понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США. 3

Общество В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. 11

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,5K

Происшествия Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 55

Экономика KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС. 5

Футбол Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.

Биатлон Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными. 2

Общество У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски 7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия. 78

Наука В Аргентине найдена крупнейшая в истории окаменелая рыба Группа палеонтологов при проведении раскопок в аргентинской Патагонии обнаружила окаменелые останки гигантской доисторической рыбы, возраст которой составляет около 70 миллионов лет.

Общество Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». 225

Культура «Читай, мальчик!»: по мотивам God of War выпустят азбуку, но не совсем для детей Издательство Insight Editions у себя в микроблоге анонсировало God of War: B is for Boy: An Illustrated Storybook — не совсем детскую азбуку по мотивам экшена God of War образца 2018 года.

Футбол Данни: Болельщики «Зенита» хотели бы больше успехов и побед в еврокубках Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни выразил надежду на успешное выступление клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,9K

Шоу-бизнес 25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.

Финансы Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России. 1

Происшествия СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк». 11

Общество За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени. 3,4K

Общество Минздрав: более 14 тысяч российских медиков заразились коронавирусом на работе В России более 14 тысяч медиков заразились коронавирусом во время работы. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос «Новой газеты».

Политика Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными. 426