К ним относятся торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов.
МИД РФ вызвал в посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ.
Шведско-датская компания Arla приостановит производство кефира с изображением куполов храма Василия Блаженного, так как ассоциации с Россией «неуместны в текущих обстоятельствах», пишет газета Dagens Nyheter со ссылкой на менеджера компании по коммуникациям Кэролайн Элизабет Старк.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД.