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ЦБ ограничил эквайринговую комиссию для оказывающих социально значимые услуги компаний

Банк России временно установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг.
РБК
К ним относятся торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Finam.Ru
Новая меры позволит
 предпринимателям реорганизовать свою логистику и процессы, а россиянам пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты.
Экономика сегодня
В среднем в настоящий момент эквайринговые комиссии находятся на уровне 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ ограничит эквайринговые комиссии для компаний на уровне в 1%
Газета.Ru12:28
ЦБ ограничил размер эквайринговых комиссий для компаний из ряда отраслей
Ведомости12:20
Банк России ограничил эквайринговые комиссии (их банки взимают с магазинов за прием платежей по картам)
Глас Народа11:56
ЦБ ограничил эквайринговую комиссию для оказывающих социально значимые услуги компаний
Коммерсантъ12:08
Центробанк ограничит эквайринговые комиссии для ряда компаний с 18 апреля
DP.RU11:45
Банк России вводит ограничения на эквайринговые комиссии
Говорит Москва11:40
ЦБ временно снизил комиссии за прием карт к оплате
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