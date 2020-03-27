Коронавирус
Комсомольская правдаЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок
Центральный Банк России установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере 1%. Соответствующее решение по поддержке граждан, экономики и финансового сектора принято в связи с распространением коронавируса.
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Армия и оружие
Украинские силовики дважды за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
В России зарегистрировали новую систему диагностики COVID-19
Новая тест-система для диагностики коронавируса зарегистрирована в Новосибирске, она дает результат за 1,5 часа, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
Общество
Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие поездки за границу
Главный фтизиатр Краснодарского края Наталья Шевченко была уволена за сокрытие факта поездки за границу во время пандемии коронавируса.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву
Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.
Общество
Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Происшествия
В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Футбол
Дибала рассказал о коронавирусе: «Я с трудом мог дышать»
Дибала в настоящее время восстанавливается после болезни у себя дома в Турине вместе со своей подругой Орианой Сабатини.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Общество
В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса
Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Политика
США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам
США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Общество
Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Общество
WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
Спорт
Биатлонистка Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирус
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве
Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Общество
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Музыка
OneRepublic выпустила песню Better days, посвященную коронавирусу
Американская рок-группа OneRepublic выпустила в Сети трек Better days, записанный музыкантами на карантине.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Футбол
Защитник «Зенита» Круговой: «Есть мечта жить в другой стране»
Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопросы подписчиков в Инстаграме и признался, что мечтает жить в другой стране.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Политика
На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди
На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Происшествия
Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде
Чемпион UFC Джон Джонс был арестован в ночь на 26 марта полицией Альбукерке в состоянии опьянения за рулем своей машины, причем в результате обыска в ней было обнаружено огнестрельное оружие.