Коронавирус
Комсомольская правдаЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок
Центральный Банк России установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере 1%. Соответствующее решение по поддержке граждан, экономики и финансового сектора принято в связи с распространением коронавируса.
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Общество
В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 26 регионах.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Общество
Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%
Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
Общество
Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса
Организованный из-за ситуации с коронавирусом специальный поезд с россиянами прибыл в субботу в Москву из Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Правительство обсуждает ограничения передвижения по России
Москва, 28 марта 2020, 11:19 — REGNUM Правительство РФ из-за ситуации с развитием коронавируса рассматривает возможность ограничить передвижения по России.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Происшествия
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с междугородним автобусом
Междугородний автобус попал в ДТП в Кемеровской области, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Происшествия
Стали известны подробности о трёх новых заболевших коронавирусом в Калининграде
Новые случая заражения коронавирусом выявили в Калининградской области в субботу, 28 марта.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Космос
НАСА меняет подход к обеспечению космической связи
НАСА готовится передать большую часть работы по обеспечению связи с космическими аппаратами на околоземной и лунной орбитах частному сектору, 26 марта сообщил портал Spacenews.
Происшествия
Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде
Политика
Турция закрыла международное авиасообщение из-за коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении авиасообщения Турции с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса.
Политика
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК.
Общество
Захарова призвала ценить возможность быть дома
Официальный представитель МИД России призналась, что она "искренне завидует" тем, кто в такие дни работает из дома.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
Компания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок
В Москве в субботу проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.
Шоу-бизнес
Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Политика
Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии
Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен процесс дезинфекции, осуществляемый российскими военными специалистами в итальянской области Ломбардия.