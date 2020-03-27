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Космос НАСА меняет подход к обеспечению космической связи НАСА готовится передать большую часть работы по обеспечению связи с космическими аппаратами на околоземной и лунной орбитах частному сектору, 26 марта сообщил портал Spacenews.

Политика Турция закрыла международное авиасообщение из-за коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении авиасообщения Турции с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса.

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