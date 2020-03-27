Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок

Центральный Банк России установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере 1%. Соответствующее решение по поддержке граждан, экономики и финансового сектора принято в связи с распространением коронавируса.
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Центробанк снизил комиссию при онлайн-покупках

Говорит Москвавчера в 10:29

ЦБ снизил комиссию за эквайринг

News.ruвчера в 10:24

ЦБ установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в 1%

Интерфаксвчера в 08:59

ЦБ снизил комиссию за прием карт для онлайн-магазинов

РБКвчера в 09:56

В ЦБ РФ ограничили максимальную комиссию по онлайн-покупкам

ТК Звездавчера в 09:41

ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок

Комсомольская правдавчера в 10:09

ЦБ установит предельную комиссию за эквайринг для онлайн-покупок в 1%

ТАССвчера в 08:46
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Общество

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 26 регионах.
RT на русском 05:00
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
РБК 03:08
Общество

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

Организованный из-за ситуации с коронавирусом специальный поезд с россиянами прибыл в субботу в Москву из Киева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:25
Общество

Правительство обсуждает ограничения передвижения по России

Москва, 28 марта 2020, 11:19 — REGNUM Правительство РФ из-за ситуации с развитием коронавируса рассматривает возможность ограничить передвижения по России.
REGNUM 04:19
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Происшествия

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с междугородним автобусом

Междугородний автобус попал в ДТП в Кемеровской области, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 05:34
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Происшествия

Стали известны подробности о трёх новых заболевших коронавирусом в Калининграде

Новые случая заражения коронавирусом выявили в Калининградской области в субботу, 28 марта.
Клопс 05:23
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Космос

НАСА меняет подход к обеспечению космической связи

НАСА готовится передать большую часть работы по обеспечению связи с космическими аппаратами на околоземной и лунной орбитах частному сектору, 26 марта сообщил портал Spacenews.
Красная весна вчера в 06:44
Происшествия

Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде

Газета.Ru вчера в 09:56
Политика

Турция закрыла международное авиасообщение из-за коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении авиасообщения Турции с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса.
ТК Звезда вчера в 16:00
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса.
РБК 04:26
Политика

Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:30
Общество

Захарова призвала ценить возможность быть дома

Официальный представитель МИД России призналась, что она "искренне завидует" тем, кто в такие дни работает из дома.
ТАСС 05:32
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru вчера в 19:29
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 04:52
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 02:56
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок

В Москве в субботу проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.
РБК 05:45
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Российская газета вчера в 20:55
Политика

Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен процесс дезинфекции, осуществляемый российскими военными специалистами в итальянской области Ломбардия.
Lenta.ru 01:20
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