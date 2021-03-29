ЦБ ограничил максимальный размер комиссий в СБП
Банк России дополнительно ограничил максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей (СБП). С 1 октября банки не смогут взимать комиссию более 1,5 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
«Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без верхнего предельного значения: от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки»,— говорится в сообщении
ЦБ.