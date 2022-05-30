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ЦБ ограничил обращение иностранных акций, заблокированных международными депозитариями

Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, за исключением компаний с основным бизнесом в РФ, сообщает
 пресс-служба регулятора.
РИА Новости
«Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — сообщает ЦБ.
Frank Media
Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений.
РИА Новости
Также Банк России отменил введённый в конце февраля запрет на покупку валюты на заёмные средства «в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов».
News.ru

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ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями
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