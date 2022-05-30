РИА НовостиЦБ ограничил обращение иностранных акций, заблокированных международными депозитариямиБанк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями, за исключением компаний с основным бизнесом в РФ, сообщает пресс-служба регулятора.РИА Новости«Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — сообщает ЦБ.Frank MediaОрганизованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений.РИА НовостиТакже Банк России отменил введённый в конце февраля запрет на покупку валюты на заёмные средства «в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов».News.ruЧитать далееСвернутьРамблерРамблерРБКРЕН ТВТК ЗвездаРоссийская газетаDP.RUFrank MediaKazanfirst.ruLife.ruБизнес журналRT на русскомРосбалтЦарьградВечерняя МоскваИзвестияПрофильСобака.ruReadovka NewsПодробнее о событииЦБ ограничил торги иностранными бумагами, заблокированными международными депозитариямиRT на русском02:47ЦБ ограничил торги иностранными акциямиВедомости03:30ЦБ ограничил обращение иностранных акций, заблокированных международными депозитариямиРИА Новости03:06ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариямиТАСС02:52ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариямиРБК03:35ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариямиКоммерсантъ02:40Центробанк ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариямиКМВ Новости02:58Показать ещёОценить130Поделиться