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ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. в месяц

Банк России установил еще одно ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка.
Коммерсантъ
Ограничение, по данным газеты, касается переводов физлиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.
Forbes
Российские власти применили ряд мер по ограничению оттока валюты за рубеж после введения санкций против крупнейших банков, Центробанка и заморозки резервов России.
Капитал страны
В качестве альтернативы иностранным валютам для инвестиций власти предлагают гражданам золото — закон о снятии НДС при продажи слитков физическим лицам оперативно принят Госдумой.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Коммерсант»: ЦБ установил лимит в пять тысяч долларов на перевод родственникам за рубеж
РИА Новости08:44
ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. в месяц
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Центробанк установил лимит в пять тысяч долларов на перевод родственникам за рубеж
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