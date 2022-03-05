Ограничение, по данным газеты, касается переводов физлиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Рязанской области был задержан гражданин России 2004 года рождения, который занимался администрированием в закрытых группах в мессенджерах и соцсетях по заданию главаря группировки - гражданина Украины Егора Краснова.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник ("Единая Россия") внес в палату законопроект, которым предлагается не размещать в публичном пространстве сведения о доходах и имуществе сотрудников госорганов и организаций, на которые иностранными государствами были наложены санкции.