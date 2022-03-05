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ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. в месяц

Банк России установил еще одно ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка.
Коммерсантъ
Письмо от 3 марта за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева публикует «Коммерсантъ».
Говорит Москва
Ограничение, по данным газеты, касается переводов физлиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.
Forbes
На фоне санкций в России были установлены ограничения в отношении валюты.
РБК

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Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж
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