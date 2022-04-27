КоммерсантъЦБ ограничил продажу конвертированных из депозитарных расписок ценных бумагОграничения касаются операций как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.КоммерсантъЦентробанк ограничил возможности ускоренной продажи акций, конвертированных из иностранных депозитарных расписок, сообщает пресс-служба регулятора.ForbesЛондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине.Ведомости16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских эмитентов с иностранных бирж.ВедомостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейГазета.RuАК&МFrank MediaРБК ИнвестицииT24Подробнее о событииЦБ ограничит операции с акциями, которые конвертировали из депозитарных расписокИнтерфаксвчера в 09:57ЦБ ограничил возможности ускоренной продажи конвертированных акцийForbesвчера в 10:30ЦБ ограничил возможности ускоренной продажи конвертированных акцийВедомостивчера в 10:09ЦБ продолжает обеспечивать стабильность финансовых рынковFinam.Ruвчера в 11:00ЦБ ограничил возможности для распродажи акций после их конвертации из иностранных расписокПРАЙМвчера в 09:44Резиденты начали выкупать у нерезидертов расписки для их конвертации и перепродажиТАССвчера в 09:43Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписокMisanec.ruвчера в 09:38Показать ещёОценить29Поделиться