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ЦБ ограничил продажу конвертированных из депозитарных расписок ценных бумаг

Ограничения касаются операций как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Коммерсантъ
Центробанк ограничил возможности ускоренной продажи акций, конвертированных из иностранных депозитарных расписок, сообщает пресс-служба регулятора.
Forbes
Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине.
Ведомости
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских эмитентов с иностранных бирж.
Ведомости

Подробнее о событии

ЦБ ограничит операции с акциями, которые конвертировали из депозитарных расписок
Интерфаксвчера в 09:57
ЦБ ограничил возможности ускоренной продажи конвертированных акций
Forbesвчера в 10:30
ЦБ ограничил возможности ускоренной продажи конвертированных акций
Ведомостивчера в 10:09
ЦБ продолжает обеспечивать стабильность финансовых рынков
Finam.Ruвчера в 11:00
ЦБ ограничил возможности для распродажи акций после их конвертации из иностранных расписок
ПРАЙМвчера в 09:44
Резиденты начали выкупать у нерезидертов расписки для их конвертации и перепродажи
ТАССвчера в 09:43
Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписок
Misanec.ruвчера в 09:38

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