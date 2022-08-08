Регулятор ограничил депозитариям и регистраторам в течение 6 месяцев операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, говорится в официальном сообщении регулятора.
Антоновский мост через Днепр под Херсоном получил минимальные повреждения в результате последнего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС в понедельник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Tesla Model Y уже стал самой продаваемой батарейной машиной, к концу года он превзойдет все существующие модели по выручке, а в следующем, вероятно, получит звание самого продаваемого легкового транспортного средства по общему объему продаж.