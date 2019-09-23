Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

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Банк России ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Московский Комсомолец00:59
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Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
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Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
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Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
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Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
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В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.
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Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии

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В минувшие выходные в Благовещенске подвели итоги фестиваля и вручили награды.
Российская газета вчера в 23:37
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У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
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Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
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Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.
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ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
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РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника

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Газета.Ru вчера в 12:25
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Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны

Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
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Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
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Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
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Президент и правительство Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».
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