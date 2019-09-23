Экономика
КоммерсантъЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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Россиянам запретят вкладывать крупные суммы в фондовый рынок
Европейско-Азиатские новостивчера в 23:59
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия 00:37
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Общество
Астрономическая осень придет в столицу 23 сентября
Вечерняя Москва 20 сентября в 10:23
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Авто
Появилась информация о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 21 сентября в 13:53
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
REGNUM вчера в 21:40
Политика
Два министра ушли в отставку в Челябинской области
Карабашский рабочий 01:03
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
Происшествия
В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.
Известия 00:45
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Кино
В Благовещенске подвели итоги фестиваля «Амурская осень»
В минувшие выходные в Благовещенске подвели итоги фестиваля и вручили награды.
Российская газета вчера в 23:37
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:20
Политика
Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.
Военное дело вчера в 08:00
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
В Церкви отметили, что она всегда выступает против методов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или причинить вред его здоровью.
Газета.Ru вчера в 12:25
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны
Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
Народные новости вчера в 23:33
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК вчера в 10:21
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Политика
Молдавия откажется от антироссийского подхода в своей политике
Президент и правительство Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».
Известия 00:36
Кино
В Уфе состоялся показ фильма «Сестрёнка»
UfacityNews.ru 00:15
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия вчера в 06:18