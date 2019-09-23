Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

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Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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