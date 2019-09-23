Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).
РБКвчера в 17:00

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Категоризация инвесторов - защита как запрет

Finam.Ru12:14

Россиянам сильно усложнят доступ к дополнительному доходу

Lenta.ru01:51

Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций

РБК03:19

РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы

ТАСС02:05

Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ

РИА Новости02:56

Центробанк вводит жесткие ограничения для инвестиций непрофессионалов

Эхо Москвывчера в 22:03

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Коммерсантъвчера в 18:10
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Политика

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Экономика

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Авто

В России доступен новый Toyota Land Cruiser 200

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе японской марки, из «экстерьерных» обновлений рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова – «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня 12:24
Политика

Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Хоккей

СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби

В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

Известия 11:06
Путешествия

Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию

Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Футбол

Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии ФИФА

Российская газета 15:21
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Авто

В России обновили правила расчета транспортного налога

В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога.
Уралинформбюро 08:18
Политика

Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».
Lenta.ru 14:00
Транспорт

Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России

В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия 10:49
Футбол

18-летний венгр обошел Месси в премии Пушкаша

Спорт день за днем 15:01
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 21 сентября в 14:18
Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Кино

Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Экономика

Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн

Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.
Турпром 07:10
Армия и оружие

Израильские F-35 отбомбились с нулевой эффективностью

Avia.pro вчера в 23:13
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

Российская газета 02:23
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль 08:07
Армия и оружие

США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве

Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
RT на русском 14:51
Футбол

«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ

Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.
Газета.Ru вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей

Известный врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от опухоли мозга последней стадии.
Экономика сегодня 09:16
Политика

В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Происшествия

Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста

Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
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