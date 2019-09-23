Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).

с чего всё началось

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Космос Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Армия и оружие Шойгу назвал число военных баз США по всему миру Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.

Происшествия Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Происшествия В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Автоспорт Даниил Квят: «Райкконен хотел меня убить» Пилот «Торо Россо» Даниил Квят обвинил гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена в столкновении на «Гран-при Сингапура».

Футбол Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.

Армия и оружие В США представили новый танк Griffin II Башня Griffin II / ©General Dynamics Проект Griffin II стал одним из двух финалистов, ранее отобранных американскими военными для участия в программе Mobile Protected Firepower (MPF), направленной на создание легкого танка для Вооруженных сил США.

Экономика В России создадут «единый фонд» для сбора средств страхования от ЧС За счет средств граждан в России планируют создать «единый фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса.

Общество В Минфине назвали число чиновников в России Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками 24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.

Интернет Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.