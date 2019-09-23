Экономика
КоммерсантъЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБКвчера в 17:00
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
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RT на русском 13:09
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BFM.ru 20 сентября в 02:15
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Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
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В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
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РБК 10:02
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
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Sportbox.RU 12:13
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За счет средств граждан в России планируют создать «единый фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса.
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На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
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Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
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