Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБКвчера в 17:00

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РИА Новости02:56

Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций

РБК03:19

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Московский Комсомолец00:59

РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы

ТАСС02:05

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Коммерсантъвчера в 18:10
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Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

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Коммерсантъ вчера в 18:10
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РИА Новости 04:13
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РБК 04:42
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Газета.Ru вчера в 12:25
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Газета.Ru вчера в 11:29
Хоккей

Вратарь «Витязя» Ежов отразил 49 бросков из 51 в игре со СКА

Вратарь парировал 49 бросков из 51. За второй и третий периоды Ежов отразил в общей сложности 35 бросков.
Sports.ru вчера в 13:13
Спорт

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, сообщает Рейтер.
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Авто

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В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
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«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»

Lenta.ru 00:13
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Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

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Lenta.ru вчера в 22:30
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

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Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
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Общество

Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет

В Москве наступила астрономическая осень, поэтому бабьего лета ожидать не стоит, сообщила РИА Новости сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03:39
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Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
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Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

ВЦИОМ: доля россиян, пьющих водопроводную воду, выросла до 44%

Порядка 44% россиян употребляют водопроводную воду и не покупают бутилированную.
ТАСС вчера в 20:07
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Lenta.ru 03:47
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Благотворители сетуют на проблемы с получением документов на «Фризиум»

Interfax-Russia.ru - Дети пока не могут получать "Фризиум" из-за трудностей с оформлением документов на лекарство, заявляет директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
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Общество

Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
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Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД

Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.
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Призыв Трампа сенатор и вовсе расценил как попытку сэкономить. Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить.
РЕН ТВ вчера в 13:11
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