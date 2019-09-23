Экономика
КоммерсантъЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБКвчера в 17:00
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Общество
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия вчера в 06:18
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Политика
Байден призвал расследовать сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Кандидат в президенты США от демократов в гонке, запланированной на 2020 год, бывший вице-президент Джо Байден призвал палату представителей довести до конца расследование содержания разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
NewInform вчера в 02:41
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.
RT на русском 02:07
Кино
В Ялте открылся IV кинофестиваль «Евразийский мост»
IV фестиваль «Евразийский мост» накануне открыли министр культуры России Владимир Мединский и основатель этого кинофорума, режиссер Никита Михалков.
Вести.Севастополь 21 сентября в 05:43
Авто
На трассе Нюрбургринг тестируется новый Lamborghini Urus
Lamborghini проводит тестирование ярко-зеленого Urus на Нюрбургринге, что указывает на то, что компания планирует выпустить новую, потенциально более быструю версию.
32CARS.ru вчера в 07:49
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
В России идет работа над шестым поколением истребителей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.
РИА Новости 01:36
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия
Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX
Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.
Газета.Ru 01:44
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Армия и оружие
Шойгу допускает отмену обязательного призыва в армию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России может быть отменен.
Инфорос вчера в 04:37
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon вернутся на рынок РФ
Автоновости дня 20 сентября в 23:25
Экономика
Сахалинцы и курильчане задолжали за мусор 91 миллион рублей
Ситуация с платой за мусор, подчеркнул он, не является каким-то исключением из правил — новые платежи в регионе и России вообще стартуют с достаточно низких позиций.
Сахалин.Инфо 02:00
Политика
Китай продолжит развивать отношения с Россией
Ван И заявил, что Китай будет интенсивно развивать связи с соседними странами для укрепления взаимного доверия.
РЕН ТВ вчера в 22:43
Происшествия
В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста
В турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России, уточняет посольство РФ в Турции.
Ридус 21 сентября в 15:17
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Футбол
Инфантино: «Ситуация с расизмом в Италии не улучшается»
Ситуация с расизмом в Италии не улучшается, и это серьёзно. Нам нужно идентифицировать расистов и выбрасывать их со стадионов.
Евро-футбол.ру вчера в 17:27
Общество
Названы преимущества и недостатки удаленной работы в России
Назвали в компаниях и недостатки дистанционной работы.
REGNUM 02:10
Футбол
Моуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высказался о своем увольнении из клуба, которое состоялось в декабре 2018 года.
Газета.Ru 00:15
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист 21 сентября в 22:55
Шоу-бизнес
Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк
Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.
ФАН 00:40
Политика
Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
РБК 01:54