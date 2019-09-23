Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).
РБКвчера в 17:00

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Категоризация инвесторов - защита как запрет

Finam.Ru12:14

Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ

РИА Новости02:56

Центробанк вводит жесткие ограничения для инвестиций непрофессионалов

Эхо Москвывчера в 22:03

РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы

ТАСС02:05

Россиянам сильно усложнят доступ к дополнительному доходу

Lenta.ru01:51

Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций

РБК03:19

Инвесторам надоело осторожничать

Коммерсантъвчера в 18:10
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Авто

В России отзывают более 1,2 тыс. Skoda Octavia и Yeti

В рамках отзывной кампании официальный представитель Skoda в России ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 1 242 автомобиля Skoda (Octavia, Yeti), проданных в 2014 — 2015 годах, с VIN-кодами, которые указаны в соответствующем приложении.
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Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года.
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Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»

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Технологии

Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу

"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки

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Одни из хозяев турнира выбили из борьбы за медали Болгарию, которая с каждым чемпионатом Европы опускается всё ниже и ниже, а теперь впервые не попала в восьмёрку лучших.
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PepsiCo продала за 400 миллионов недостроенный завод в Бердске

23 сентября Жанна Шурова рассказала корреспонденту VN.ru о сделке по приобретению недостроеного производства: на открытых торгах более чем за 400 млн рублей у компании PepsiCo его выкупила группа бизнесменов, в том числе предприниматель и член Общественной палаты РФ Александр Хамидуллин.
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Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».
Lenta.ru 14:00
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На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
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Заварухин: Красиков должен был пройти все команды лидеров

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над казанским "Ак Барсом" (4:2).
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Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак

Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
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Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле

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Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

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