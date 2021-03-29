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Ведомости

ЦБ ограничит комиссию за переводы в СБП для магазинов

Центробанк с 1 октября 2021 г. ограничит максимальный размер банковской комиссии, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий (ТСП) за операции в Системе быстрых платежей (СБП), говорится на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
«Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без верхнего предельного значения: от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки»,— говорится в сообщении
 ЦБ.

Подробнее о событии

ЦБ ограничил максимальный размер комиссий в СБП

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ЦБ ограничил максимальную комиссию с магазинов в системе быстрых платежей

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