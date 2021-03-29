Центробанк с 1 октября 2021 г. ограничит максимальный размер банковской комиссии, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий (ТСП) за операции в Системе быстрых платежей (СБП), говорится на сайте регулятора.

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С чего всё началось «Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без верхнего предельного значения: от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки»,— говорится в сообщении ЦБ. Коммерсантъ 10:00