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ЦБ ограничит операции с акциями, которые конвертировали из депозитарных расписок

Ограничения касаются как биржевых, так и внебиржевых сделок.
Forbes
ЦБ ограничил продажи, чтобы не допустить роста предложения бумаг со стороны тех, кто приобретал расписки у нерезидентов по "бросовым" ценам в надежде реализовать полученные после конвертации акции по текущим более высоким ценам в РФ.
Finam.Ru
Требования не затронут депозитариев в случае, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года или если владелец ценных бумаг имеет разрешение правительственной комиссии.
Forbes
В середине апреля Владимир Путин подписал закон, который запретил размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках.
Forbes

Подробнее о событии

ЦБ продолжает обеспечивать стабильность финансовых рынков
Finam.Ru11:00
ЦБ ограничил перепродажу расконвертированных иностранных расписок
Expert.ru10:33
Резиденты начали выкупать у нерезидертов расписки для их конвертации и перепродажи
ТАСС09:43
ЦБ ограничит операции с акциями, которые конвертировали из депозитарных расписок
Интерфакс09:57
ЦБ ограничил возможности для распродажи акций после их конвертации из иностранных расписок
ПРАЙМ09:44
ЦБ ограничил возможности ускоренной продажи конвертированных акций
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Misanec.ru09:38

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