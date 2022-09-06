Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.
Комендант Бердянска Артем Бардин умер от полученных ранений после покушения в центре города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В журнале ACS Applied Polymer Materials опубликован материал, описывающий исследование, проведенное учеными из Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды, которые рассматривают возможность вживления капсул с ядом в грызунов-бандикутов, чтобы остановить вымирание последних.