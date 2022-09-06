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ЦБ ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран для неквалифицированных инвесторов

ЦБ ограничит
 продажу неквалифицированным инвесторам бумаг недружественных стран.
BFM.ru
Регулятор также сообщил, с что с 1 октября 2022 года неквалифицированные инвесторы будут ограничены в приобретении иностранных ценных бумаг.
ТУТ НЬЮС
По данным ЦБ, зарубежные финансовые институты могут заблокировать возможность работы с ценными бумагами, что принесет потери для российских инвесторов, передает пресс-служба.
Вечерняя Москва
Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.
Интерфакс

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