BFM.ruЦБ ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран для неквалифицированных инвесторовЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг недружественных стран.BFM.ruРегулятор также сообщил, с что с 1 октября 2022 года неквалифицированные инвесторы будут ограничены в приобретении иностранных ценных бумаг.ТУТ НЬЮСПо данным ЦБ, зарубежные финансовые институты могут заблокировать возможность работы с ценными бумагами, что принесет потери для российских инвесторов, передает пресс-служба.Вечерняя МоскваРешение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowАбзацСекрет фирмыТК ЗвездаПрофильReadovka NewsВечерняя МоскваАфиша DailyQuote.RuКомсомольская правдаГазета.RuРадио Комсомольская правдаРидусCT newsВерсия-СаратовInfopro54Выберу.руLife.ruRTVIПодробнее о событииЦБ ограничит продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторамВедомостивчера в 07:12Центробанк сравнил покупку ценных бумаг недружественных стран с казиноЭкономика сегоднявчера в 11:19Ситуация не располагает к инвестированию в иностранные активыFinam.Ruвчера в 11:10Центробанк запретит покупку акций недружественных стран неопытным инвесторам с 1 январяПРАЙМвчера в 07:17Активы эмитентов из недружественных стран граждане смогут только продатьКоммерсантъвчера в 15:16ЦБ решил ограничить продажу неквалифицированным инвесторам бумаг недружественных странТАССвчера в 07:03ЦБ заявил об ограничении продаж акций недружественных стран с 1 октябряLenta.ruвчера в 07:01Показать ещёОценить551Поделиться