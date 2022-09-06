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ЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг недружественных стран

Банк России с 1 октября ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран, сообщается
 на сайте регулятора.
БИЗНЕС Online
Сообщение о новых ограничениях опубликовано на сайте
 ЦБ.
Наша версия
По данным ЦБ, зарубежные финансовые институты могут заблокировать возможность работы с ценными бумагами, что принесет потери для российских инвесторов, передает пресс-служба.
Вечерняя Москва
Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.
Интерфакс

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