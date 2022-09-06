Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.
Мособлсуд приговорил к 9 и 9,5 года колонии общего режима калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме, передает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", следует из опубликованного телеканалом "Звезда" видео.
«Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцева Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», — говорится в тексте.