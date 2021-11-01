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ЦБ ограничит возможности банков давать рассрочку на покупки в магазинах

Регулятор разослал участникам рынка информационное письмо, в котором говорится о практиках предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.
РБК
ЦБ объяснил
 , что существует ещё практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами.
Секрет фирмы
В итоге возникающие отношения хоть и схожи с кредитно-заемными, но под действие и защиту закона "О потребительском кредите (займе)" не подпадают.
Российская газета
В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян.
РИА Новости

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