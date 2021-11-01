Регулятор разослал участникам рынка информационное письмо, в котором говорится о практиках предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.
"С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", — отмечается в документе.
Башкирия ожидает поставки более 20 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" после 7 ноября, на данный момент в регионе препарата нет, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Максим Забелин во вторник.