Черногория выдала России обвиняемого в хищении денег экс-ректора вуза

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, которого обвиняют в хищении более 29 млн рублей у одной из российских спортсменок, заявил, что он не согласен со своей экстрадицией из Испании в Россию.