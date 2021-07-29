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Экономика

ЦБ: онлайн-переводами денег пользуются уже три четверти россиян

Более 75% взрослого населения России за последние 12 месяцев переводили деньги через интернет или мобильный банкинг, следует из опроса, проведенного ЦБ РФ.
Интерфакс
Регулятор отмечает, что показатель увеличился за 2 года на 20 процентных пунктов.
Деловое.ТВ
При исследовании выяснилось также, что в стране активно растет использование карт.
Lenta.ru
Доля безналичных платежей за товары (работы, услуги) в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению за 2020 год увеличилась на 5,6 п.п. - до 70,3% по сравнению с 64,7% в 2019 году.
Финмаркет

С чего всё началось

Более 75 процентов взрослого населения России за последний год переводили деньги через интернет или через мобильные приложения банков, рассказали
 в Центральном банке страны.

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