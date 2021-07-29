Доля безналичных платежей за товары (работы, услуги) в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению за 2020 год увеличилась на 5,6 п.п. - до 70,3% по сравнению с 64,7% в 2019 году.
ВТБ в апреле-июне побил рекорд первого квартала по чистой прибыли, заработав 85,5 млрд рублей по МСФО благодаря росту доходов от основной деятельности и снижению отчислений в резервы, свидетельствует отчетность госбанка.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, которого обвиняют в хищении более 29 млн рублей у одной из российских спортсменок, заявил, что он не согласен со своей экстрадицией из Испании в Россию.