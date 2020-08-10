ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

Банк России продлил часть введенных на фоне пандемии антикризисных мер, срок действия которых истекал 30 сентября, говорится в сообщении на сайте регулятора. В частности, резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря, банки смогут создать не сразу, а в срок до 1 июля 2021 года.