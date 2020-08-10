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РБК
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

Банк России продлил часть введенных на фоне пандемии антикризисных мер, срок действия которых истекал 30 сентября, говорится в сообщении на сайте регулятора. В частности, резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря, банки смогут создать не сразу, а в срок до 1 июля 2021 года.В источнике
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News.ru

ЦБ продлил часть регуляторных послаблений для банков

News.ru09:47
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

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ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАСС12:15
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ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

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ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

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ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

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