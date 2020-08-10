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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.В источнике
С чего всё началось
Банк России продлил часть введенных на фоне пандемии антикризисных мер, срок действия которых истекал 30 сентября, говорится
 в сообщении на сайте регулятора.
РБК10:44
Подробнее о событии
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБК10:44
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новости10:18
Столица С

Не вешать нос, предприниматель!

Столица Свчера в 05:27
РЕН ТВ

ЦБ порекомендовал банкам не выселять должников до конца года

РЕН ТВ09:48
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Газета.Ru10:25
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфакс10:49
ТАСС

ЦБ порекомендовал банкам и МФО приостановить выселение должников до конца года

ТАСС10:54

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Потерянный остров: чем обернется для Петербурга разрыв налогового соглашения с Кипром

Первой жертвой стал Кипр — после того как он отказался выполнить требования Минфина, с ним было разорвано соглашение об избежании двойного налогообложения (оно предполагает, что компания может выбрать, в какой стране платить налог).
DP.RU03:27

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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СДПГ выдвинула кандидата на пост канцлера Германии

Немецкие социал-демократы выбрали министра финансов кандидатом в канцлеры Пока не ясно, кто будет кандидатом в канцлеры от консерваторов Ангелы Меркель Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 10.08.2020 (CHELINDUSTRY) В понедельник социал-демократы Германии предложили Олафу Шольцу, министру финансов и самому популярному политику партии, баллотироваться на пост канцлера.
Chelindustry.ru11:06
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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